Шевченко ответила на вопрос, справедливо ли на Олимпиаду берут не её, а Буртасову

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала новость о том, что Евгения Буртасова (Павлова) может заменить на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.
«Когда я приехала на чемпионат Европы, у меня была аккредитация на Олимпийские игры. Заполняла дневник. У Леры Васнецовой два положительных теста на ковид. Это, конечно, обидно, потому что она целеустремлённая и действительно хотела туда. И сейчас происходит замена, но, видимо, всё-таки выбрали Женю Буртасову, а не меня.
Справедливый ли выбор? На данный момент да. У Жени две медали с чемпионата Европы, а у меня самое лучшее — это пятое место в эстафете. Ставят на эстафету, не оглядываясь на медали? Это был выбор тренеров. То, что от меня зависело в эстафете, я всё сделала», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
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