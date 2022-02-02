Президент СБР Виктор Майгуров назвал дату прилёта Евгении Буртасовой на ОИ-2022 в Пекин

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что биатлонистка Евгения Буртасова, которая должна заменить заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову в составе национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай), прилетит на Игры завтра, 3 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валерия Васнецова вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером Михаилом Шашиловым прилетела в Пекин (Китай) позднее других членов сборной. Они не смогли вылететь первым рейсом из-за проблем с документами. В Пекине Валерия сдала два положительных теста на коронавирус.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования в биатлоне откроются 5 февраля смешанной эстафетой.

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