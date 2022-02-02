Кристина Резцова пропустила тренировку в общей группе на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Биатлонистка сборной России Кристина Резцова сегодня, 2 февраля, пропустила тренировку в общей группе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка провела индивидуальную тренировку, информирует «РИА Новости Спорт».
Также сообщается, что Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина занимались в общей группе. Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что биатлонистка Евгения Буртасова, которая должна заменить заразившуюся коронавирусной инфекцией Валерию Васнецову в составе национальной команды на Олимпиаду-2022, прилетит на Олимпиаду завтра, 3 февраля.
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