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Украинская олимпийская чемпионка по биатлону Билосюк заразилась коронавирусом

Украинская олимпийская чемпионка по биатлону Билосюк заразилась коронавирусом
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Украинская биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная) получила положительный результат теста на коронавирус за три дня до первого старта на Олимпийских играх.

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец сообщил, что у 35-летней олимпийской чемпионки есть симптомы болезни.

«Боялись этого с первого дня. Пошёл «эффект домино». Надеялись, что проскочим и будем спокойными», — сказал Велепец в интервью sport.ua.

Это уже не первый случай инфицирования в составе олимпийской делегации Украины, но первый среди спортсменов. Ранее заболел тренер мужской биатлонной команды Юрай Санитра.

Биатлонный турнир на Олимпийских играх в Пекине пройдёт с 5 по 19 февраля.

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