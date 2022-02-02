Украинская олимпийская чемпионка по биатлону Билосюк заразилась коронавирусом

Украинская биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная) получила положительный результат теста на коронавирус за три дня до первого старта на Олимпийских играх.

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец сообщил, что у 35-летней олимпийской чемпионки есть симптомы болезни.

«Боялись этого с первого дня. Пошёл «эффект домино». Надеялись, что проскочим и будем спокойными», — сказал Велепец в интервью sport.ua.

Это уже не первый случай инфицирования в составе олимпийской делегации Украины, но первый среди спортсменов. Ранее заболел тренер мужской биатлонной команды Юрай Санитра.



Биатлонный турнир на Олимпийских играх в Пекине пройдёт с 5 по 19 февраля.

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