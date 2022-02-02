Фуркад: хотел поделиться мнением об олимпийских объектах, но у меня не хватило смелости…

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад откровенно высказался об олимпийских объектах в Пекине (Китай). Фуркад присутствует на Олимпиаде-2022 в качестве ТВ-эксперта.

«Я хотел написать сообщение, чтобы поделиться с вами своим мнением об олимпийских объектах, которые я проинспектировал сегодня, но у меня не хватило смелости…

Публикация доступна в «инстаграме» Мартена Фуркада.

Критикую ли я или восхищаюсь — я разрываюсь на части, потому что никто больше не хочет нюансов. Надо, чтобы всё было чёрным или белым, а у меня так просто не получается.

Есть ли что-то, что нужно изменить? Конечно, да. Нужно ли всё бросить? Конечно, нет», — написал Фуркад в своём «инстаграме».