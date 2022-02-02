Драчёв: на Олимпиаде что в лыжных гонках, что в биатлоне норвежцы заберут 95% медалей

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы российских биатлонистов и лыжников в борьбе за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) с норвежцами.

«Главные наши конкуренты на всех зимних Олимпийских играх — норвежцы. Что в лыжных гонках, что в биатлоне. Они заберут 95 процентов всех медалей, особенно золотых. Это безусловный факт, посмотрите: на последних чемпионатах мира кто забирает медали. Конечно, мы будем конкурировать, но насколько? Если говорить о женском биатлоне, то совсем мало надежд на какие-то перспективы в индивидуальных гонках — что в индивидуальной гонке, что в спринте, что в пасьюте, что в масс-старте. Большие надежды будем возлагать на женскую эстафету, где мы сможем, наверное, побороться за бронзовые медали, а при самом хорошем стечении обстоятельств – и за серебро, но это маловероятно. Там француженки, норвежки, шведки — думаю, мы будем биться с немками за четвертое-пятое место.

Почти такая же ситуация в мужской эстафете, но немножко побольше шансов в индивидуальных гонках у мужчин, может быть, на несколько процентов. Понимая, насколько высокий уровень и какая идёт конкуренция в мужском биатлоне, мы там тоже на пятых-шестых ролях. Стечение обстоятельств тоже возможно: и ветер, и стрессы, и волнения у лидеров. И опять мы надеемся на ошибки лидеров, а не на своё мастерство. Все факторы говорят о том, что мы будем бороться, но при самом удачном стечении обстоятельств», — цитирует Драчёва «Газета.Ru».