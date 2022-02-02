«Тут всех подняли на уши». Муж Буртасовой — о заминке Евгении перед вылетом в Пекин

Максим Буртасов, муж российской биатлонистки Евгении Буртасовой (Павловой), рассказал о проблемах, с которыми столкнулась супруга перед вылетом в Пекин (Китай) на Олимпийские игры – 2022. Буртасова заменит на Играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.
«Произошла такая же ситуация, как понимаю, как в прошлый раз у биатлонисток, у которых не было документов, не было зелёного подтверждения от принимающей стороны. Евгения заполняла документы, пока находилась в Чехии, но чешская сторона ошиблась, и получилась заминка. Однако российская сторона связалась с представителями Китая, вопрос решили.
Тут, по-моему, всех подняли на уши — Олимпийский комитет России и СБР в том числе. Спортсмены летят на такой праздник, нужно взаимодействие всех сторон. Всё, мы её отправили, зарегистрировали», — приводит слова Буртасова ТАСС.
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