«Тут всех подняли на уши». Муж Буртасовой — о заминке Евгении перед вылетом в Пекин

Максим Буртасов, муж российской биатлонистки Евгении Буртасовой (Павловой), рассказал о проблемах, с которыми столкнулась супруга перед вылетом в Пекин (Китай) на Олимпийские игры – 2022. Буртасова заменит на Играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

«Произошла такая же ситуация, как понимаю, как в прошлый раз у биатлонисток, у которых не было документов, не было зелёного подтверждения от принимающей стороны. Евгения заполняла документы, пока находилась в Чехии, но чешская сторона ошиблась, и получилась заминка. Однако российская сторона связалась с представителями Китая, вопрос решили.

Тут, по-моему, всех подняли на уши — Олимпийский комитет России и СБР в том числе. Спортсмены летят на такой праздник, нужно взаимодействие всех сторон. Всё, мы её отправили, зарегистрировали», — приводит слова Буртасова ТАСС.