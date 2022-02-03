«Уж я к ней и так и этак». Динара Алимбекова показала фото с винтовкой с тренировки ОИ

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова показала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Снимок сделан на тренировке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка дала понять, что у неё возникли небольшие проблемы с винтовкой.

«Уж я к ней и так и этак», — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» динары алимбековой

Алимбекова занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

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