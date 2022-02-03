Иван Черезов оценил состав сборной России на смешанную эстафету на ОИ-2022 в Пекине

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал выбор состава сборной России на смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Национальную команду представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Это самый боевой состав на данный момент. Все прекрасно понимают, что в каждой дисциплине, гонке надо бороться за медали. Оптимальный состав, думаю, здесь и вопросов никаких нет. Тренеры всё правильно сделали», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Смешанная эстафета состоится в субботу, 5 февраля, и начнётся в 12:00 мск.

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