Иван Черезов оценил состав сборной России на смешанную эстафету на ОИ-2022 в Пекине
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал выбор состава сборной России на смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Национальную команду представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Это самый боевой состав на данный момент. Все прекрасно понимают, что в каждой дисциплине, гонке надо бороться за медали. Оптимальный состав, думаю, здесь и вопросов никаких нет. Тренеры всё правильно сделали», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Смешанная эстафета состоится в субботу, 5 февраля, и начнётся в 12:00 мск.
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