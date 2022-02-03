Шашилов: Буртасова завтра с утра выйдет на тренировку

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подтвердил, что биатлонистка Евгения Буртасова уже находится в расположении команды. Она прилетела в Пекин (Китай) на Олимпийские игры, где заменит Валерию Васнецову. Ранее стало известно, что Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. Из-за этого её поместили в карантинный отель, она пропустит соревнования.
«Женя прилетела. Дай бог, всё нормально будет, завтра с утра на тренировку выйдет. В составе сборной России тренируются пять человек, состав смешанной эстафеты плюс Миронова», — передаёт слова Шашилова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитхин.
Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля.
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