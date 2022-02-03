Тренер сборной России объяснил выбор состава на смешанную эстафету на ОИ-2022 в Пекине
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал выбор состава национальной команды на смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Национальную команду представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Бегут самые сильные и стабильные спортсменки, те, кто проявлял себя по сезону. Думаю, вопросов быть не должно. Обе в оптимальном состоянии», — передаёт слова Шашилова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Смешанная эстафета состоится в субботу, 5 февраля, и начнётся в 12:00 мск. Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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