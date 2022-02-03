Александр Поварницын завоевал серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место. Спортсмен прошёл дистанцию без промахов и уступил лишь норвежцу Сверре Далену Аспенсу, который допустил 1 промах. Тройку лучших замкнул немецкий биатлонист Филипп Хорн.
Василий Томшин занял шестое место, Михаил Первушин — восьмое, Ильназ Мухамедзянов — 27-е, Дмитрий Иванов — 41-е, Пётр Пащенко — 54-е.
Кубок IBU. 6-й этап. Нове-Место, Чехия. Мужчины. Спринт
1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – 23.44,9 (1 промах).
2. Александр Поварницын (Россия) +10,2 (0).
3. Филипп Хорн (Германия) +28,5 (1)…
6. Василий Томшин (Россия) +34,6 (0)…
8. Михаил Первушин (Россия) +37,4 (1)…
27. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +1.31,3 (3)…
41. Дмитрий Иванов (Россия) +2.04,5 (2)...
54. Пётр Пащенко (Россия) +2.22,7 (5).
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