Александр Поварницын завоевал серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место. Спортсмен прошёл дистанцию без промахов и уступил лишь норвежцу Сверре Далену Аспенсу, который допустил 1 промах. Тройку лучших замкнул немецкий биатлонист Филипп Хорн.

Василий Томшин занял шестое место, Михаил Первушин — восьмое, Ильназ Мухамедзянов — 27-е, Дмитрий Иванов — 41-е, Пётр Пащенко — 54-е.

Кубок IBU. 6-й этап. Нове-Место, Чехия. Мужчины. Спринт

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – 23.44,9 (1 промах).

2. Александр Поварницын (Россия) +10,2 (0).

3. Филипп Хорн (Германия) +28,5 (1)…

6. Василий Томшин (Россия) +34,6 (0)…

8. Михаил Первушин (Россия) +37,4 (1)…

27. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +1.31,3 (3)…

41. Дмитрий Иванов (Россия) +2.04,5 (2)...

54. Пётр Пащенко (Россия) +2.22,7 (5).