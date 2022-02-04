Глава СБР отреагировал на ситуацию с Васнецовой, пожаловавшейся на еду в карантинном отеле

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с российской биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая заразилась коронавирусом и из-за этого попала в карантинный отель на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Ранее Васнецова написала: «У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

«Через IBU направили запрос в МОК, в Оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят», — приводятся слова Майгурова в телеграм-канале главы пресс-службы СБР Сергея Аверьянова.

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