Динара Алимбекова высказалась о сильном морозе на Олимпиаде-2022 в Пекине

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала об ощущениях от сильного мороза в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону в рамках Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).
«С этими морозами тут дела! Каждый день знаю, как тебе одеться, что нужно, а что ни к чему, но всё равно на каждой тренировке нахожу ошибку в своей экипировке. Однако… Завтра я точно знаю, что надеть!
Конечно, очень важно не оплошать, сделать правильный выбор, верно подстроиться. Чтобы ничего не сковывало движений и одновременно было тепло. Сложная задача!
Но жаловаться не стану, мы все в одинаковых условиях. Кто-то справится лучше, кто-то хуже. Ещё ведь мороз влияет на скольжение лыж. Пока не чувствую ту скорость, что хотелось бы. Однако, думаю, уже после субботней смешанной эстафеты всё уладится, утрясётся и буду точно знать, в каком нахожусь состоянии», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт рая».
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