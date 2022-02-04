Динара Алимбекова: как думаете, кто замёрз больше — я или фотограф?

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка напомнила, что в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону в рамках Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), очень холодно.

«Как вы думаете, кто замёрз больше, я или фотограф?» — написала она, прикрепив текст к фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Динары Алимбековой.

Алимбекова занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

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