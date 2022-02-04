Йоханнес Бё обратился к спортсмену, из-за контакта с которым рискует заразиться ковидом

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё обратился к соотечественнику, двоеборцу Ярлю Магнусу Рийберу.

Норвежец получил два положительных результата ПЦР-тестов, сданных уже по прибытии в Пекин (Китай) на Олимпийский игры – 2022. Примечательно, что Йоханнес признан контактным с Рийбером лицом.

После последнего теста Рийбер в своём «инстаграме» опубликовал пост, написав: «золотые медали ваши, ребята!»

«Вот именно, что не повезло! Надеюсь, ты сможешь выступить в последних соревнованиях, в таком случае, ты вернёшься домой, полностью победив коронавирус, и привезёшь олимпийское золото в чемодане. Выздоравливай!» — ответил младший Бё Ярлю.

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