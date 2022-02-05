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Россия — седьмая после второго этапа смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине

Россия — седьмая после второго этапа смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине
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Сегодня, 5 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) проходит смешанная эстафета. На втором этапе за сборную России выступала Кристина Резцова. На первом огневом рубеже она использовала один дополнительный патрон, на втором — три, также уйдя на штрафной круг. Отметим, что на биатлонной трассе в Пекине усилился ветер.

Резцова передала эстафету, находясь на седьмом месте. Отставание от лидера составляет 1 минуту. На третьем этапе за Россию выступит Александр Логинов. Лидером после второго этапа является сборная Франции.

На четвёртом этапе за Россию выступит Эдуард Латыпов.

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