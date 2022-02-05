Россия — первая после третьего этапа смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине

Сегодня, 5 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) проходит смешанная эстафета. На третьем этапе за сборную России выступал Александр Логинов. На первом огневом рубеже он отстрелял чисто, на втором — использовал два дополнительных патрона. Отметим, что на биатлонной трассе в Пекине стих ветер.

Логинов передал эстафету, находясь на первом месте. Ближайшими преследователями России являются команды Швеции и Франции. Обе команды отстают от российской команды на 17 секунд.

На четвёртом этапе за Россию выступит Эдуард Латыпов.

Россия никогда не завоёвывала олимпийские медали в смешанной эстафете.

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