Журова — о бронзе в смешанной эстафете на ОИ: норвежцев сегодня было сложно обыграть

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы РФ, прокомментировала бронзу российской команды в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Смотрела гонку, кричала до конца. Можно сейчас предъявлять претензии, якобы не надо было бежать первым и тащить соперников. Говорить можно всё что угодно. Была только одна возможность убегать и демонстрировать, что готовы бороться. Бронза — прекрасный результат, понятно, что золото было бы лучше. Видимо, норвежцев сегодня было сложно обыграть.

Поздравляю, хорошее начало: серебро и бронза в лыжах и биатлоне. Ошибка, наверное, была в первом этапе. Не буду оценивать с той точки зрения, надо ли было ставить Резцову на первый этап. Тренеры знают лучше. Первое и третье место разделяют несколько секунд. Сегодня всех болельщиков держали в состояния ожидания, азарта. Очень интересная гонка! Биатлон любят именно за то, что мы увидели сегодня», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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