Александр Логинов прокомментировал завоевание бронзы в смешанной эстафете на Олимпиаде

Биатлонист сборной России Александр Логинов прокомментировал бронзу команды в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Это приятный исход сегодняшнего дня. Состояние сегодня было хорошее. Рад, что получилось отработать с первого круга до последнего. Мы приехали, и с первого дня здесь был такой ветер, или чуть сильнее, или очень-очень сильный. Поэтому, когда приходил на рубеж, это уже не было сюрпризом для меня.



Олимпиада — это одна из целей номер один в жизни всех спортсменов, поэтому эта медаль очень важна. Я очень рад, что удалось завоевать её», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

В составе сборной России бронзу также завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Эдуард Латыпов.