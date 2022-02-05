Александр Логинов прокомментировал завоевание бронзы в смешанной эстафете на Олимпиаде
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Биатлонист сборной России Александр Логинов прокомментировал бронзу команды в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Это приятный исход сегодняшнего дня. Состояние сегодня было хорошее. Рад, что получилось отработать с первого круга до последнего. Мы приехали, и с первого дня здесь был такой ветер, или чуть сильнее, или очень-очень сильный. Поэтому, когда приходил на рубеж, это уже не было сюрпризом для меня.
Олимпиада — это одна из целей номер один в жизни всех спортсменов, поэтому эта медаль очень важна. Я очень рад, что удалось завоевать её», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
В составе сборной России бронзу также завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Эдуард Латыпов.
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