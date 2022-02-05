Валерия Васнецова поздравила сборную России с бронзой в смешанной эстафете Олимпийских игр

Российская биатлонистка Валерия Васнецова поздравила сборную России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова с завоеванием бронзовых медалей смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Миллион поздравлений нашей команде с бронзовой медалью! Они большие молодцы! Искренне болела за команду.

Сама по-прежнему нахожусь в больнице. Чувствую себя лучше, но все ещё плохо засыпаю, до 4-5 утра мучаюсь. Условия и питание здесь стали получше, хочу поблагодарить всех за поддержку и особенно болельщиков! Я даже не думала, что столько людей переживают за меня. Для меня это очень ценно, спасибо вам большое!» — приводит слова Васнецовой официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Валерия попала на карантин в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус.

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