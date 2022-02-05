Тарьей Бё — о праздновании победы в миксте: всё походило на танцы вокруг бога Йоханнеса
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о совместном праздновании победы в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) с братом Йоханнесом, который был признан контактным лицом.
«Всего не помню, но один из менеджеров нашей команды дал мне маску, чтобы я отдал её Йоханнесу на финише. Когда Йоханнес пришёл, я хотел инстинктивно броситься на него. Это всё походило на танцы вокруг бога Йоханнеса. Вероятнее всего, мы отметим с ним победу по FaceTime. Так он сможет принять участие в праздновании», — приводит слова старшего Бё VG.
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