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А. Резцова: на один промах меньше — и Кристина боролась бы за золото. Обидно, я плачу

А. Резцова: на один промах меньше — и Кристина боролась бы за золото. Обидно, я плачу
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери, Кристины, в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Резцова стала лучшей среди россиянок, показав 9-й результат.

До третьего огневого рубежа она шла в лидерах, но там допустила два промаха, после чего лишилась шансов на медаль.

«Это биатлон. Кристине сложно, но она молодец. Два промаха — это не пять. Но на один поменьше — и боролась бы за золото. Обидно, я плачу.

Ещё есть гонки, есть время восстановиться. Для меня вопрос, откуда взялись промахи на лёжке. Она умница, здорово отработала последний рубеж. По скорости всё здорово, здесь я не сомневалась. Ещё всё впереди», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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