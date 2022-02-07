А. Резцова: на один промах меньше — и Кристина боролась бы за золото. Обидно, я плачу

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери, Кристины, в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Резцова стала лучшей среди россиянок, показав 9-й результат.
До третьего огневого рубежа она шла в лидерах, но там допустила два промаха, после чего лишилась шансов на медаль.
«Это биатлон. Кристине сложно, но она молодец. Два промаха — это не пять. Но на один поменьше — и боролась бы за золото. Обидно, я плачу.
Ещё есть гонки, есть время восстановиться. Для меня вопрос, откуда взялись промахи на лёжке. Она умница, здорово отработала последний рубеж. По скорости всё здорово, здесь я не сомневалась. Ещё всё впереди», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 7 февраля 2022
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