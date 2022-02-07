Драчёв — о Нигматуллиной: 10 промахов — непростительно для мастеров

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результатах российских биатлонисток в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 9-е место. Ульяна Нигматуллина провалила гонку, допустив 10 промахов.



«Насчёт Нигматулиной вообще сложно что-то говорить. Может быть, она очень сильно хотела победить. Она хорошо стреляет, у неё, в общем и целом, проценты по стрельбе хорошие. Но сегодня это 50 процентов. Из двадцати выстрелов она десять промазала – это очень много, просто непростительно для мастеров», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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