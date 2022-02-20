Рустам Каюмов выиграл биатлонный марафон на чемпионате России

Представитель команды Ямало-Ненецкого автономного округа Рустам Каюмов одержал победу в биатлонном марафоне на завершившемся в Тюмени чемпионате России.
Каюмов прошёл дистанцию за 1:47.59,1 и допустил девять промахов на огневых рубежах. Серебряную награду завоевал москвич Кирилл Стрельцов, уступив лидеру 49 секунд. Третий результат показал Кирилл Бажин из Свердловской области с отставанием 1.11,6, сообщает Rusbiathlon.
Чемпионат России по биатлону. Тюмень (Россия), 20 февраля
Мужчины. Марафон, 40 км
1. Р. Каюмов (9) — 1:47:59.1
2. К. Стрельцов (3) — +49.0
3. К. Бажин (4) — +1:11.6
4. И. Колотов (6) — +1:35.1
5. В. Плицев (8) — +1:50.3.
Марафон — вид биатлонной гонки на 40 км у мужчин и 30 км у женщин с восемью огневыми рубежами. Проводится в рамках чемпионата России по биатлону с 2008 года и является одним из самых молодых видов биатлонных состязаний. Единые международные правила этой дисциплины пока не утверждены.
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