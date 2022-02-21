Анастасия Шевченко объявила о досрочном завершении сезона

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко досрочно завершила сезон из-за травмы. Об этом она сообщила в своём «инстаграме». Спортсменка получила травму ноги ещё в январе.
«Колоссальные изменения между двумя фото. Ну вот. Спасибо мне за сезон, он был неплох.
К сожалению, я вынуждена завершить этот сезон, травма оказалось немного серьёзнее, чем думали. Ну ничего страшного, как получилось, так получилось! Я обещаю вернуться ещё сильнее и злее, с новыми целями и новыми мыслями! Спасибо всем за поддержку!» — написала Шевченко, прикрепив текст к своим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анастасии Шевченко.
Напомним, спортсменка с травмой выступала на этапе Кубка мира в Рупольдинге в январе. Она заняла 57-е место в спринте и 41-е в гонке преследования. Помимо этого, у неё в сезоне-2021/2022 три победы на этапах Кубка IBU: две личные и одна в смешанной эстафете.
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