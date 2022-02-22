Кристина Резцова: Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали
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Российская биатлонистка Кристина Резцова иронично высказалась о поведении Карима Халили и Даниила Серохвостова во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали. Они просто очень самоуверенные, эти два ребёнка с детского сада. Заходишь к ним, а у них на сушилке для белья презервативы с кока-колой висят. Когда вам было 13-14 лет и вы узнали, что это такое, никогда не хотели налить в это изделие воды и, например, сбросить кому-то на голову? Просто кто-то ещё не вырос из своего возраста», — сказала Резцова в подкасте «Голос биатлона».
В составе сборной России на Олимпиаде личную медаль завоевал лишь Эдуард Латыпов, он стал третьим в гонке преследования.
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