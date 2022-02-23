Светлана Миронова показала, как отпраздновала 28-й день рождения

Российская биатлонистка Светлана Миронова показала, как отметила день рождения. 22 февраля Мироновой исполнилось 28 лет.

Ранее Миронова вернулась из Пекина (Китай), где принимала участие в зимних Олимпийских играх – 2022, в Екатеринбург. Напомним, на Олимпиаде-2022 Светлана в составе женской сборной России завоевала серебряную медаль в эстафете. В личных гонках Мироновой не удалось попасть на подиум: она заняла 23-е место в индивидуальной гонке, 47-е — в спринте и 41-е в пасьюте.

Миронова отметила 28-летие в компании старшего тренера женской сборной России, своего многолетнего наставника Михаила Шашилова, а также коллег по команде – Ирины Казакевич и Тамары Дербушевой (Ворониной).

Высшим личным достижением в карьере Мироновой является бронзовая медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2019/2020 в Хохфильцене (Австрия).