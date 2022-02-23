Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, почему остался работать в Китае, несмотря на ограничения

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что заставляло его оставаться у руля сборной Китая, несмотря на то что его спортсмены не могли выступать на этапах Кубка мира из-за жёстких мер по борьбе с коронавирусом в Китае.
«Когда я подписываю рабочий контракт, то даю обещание и должен его выполнять. Я редко ухожу от этого. Я совсем не такой, я пытаюсь довести начатое до конца. Несмотря на то что нам не удалось финишировать на Олимпиаде с хорошими результатами, я точно буду выполнять свою работу до конца марта.
Работа должна давать результат. Вот почему мы это делаем. Просто существовать и появляться на работе – не про нас. Если мы соберёмся продолжать тренерскую работу, она должна давать результат. Топ-10 и медали? В долгосрочной перспективе – да. Но вы получаете то, что заслуживаете, исходя из того, что вкладываете в тренировки. Не количество определяет результаты, а качество», — приводит слова Бьорндалена TV2.
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