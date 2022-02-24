IBU высказался в связи с проведением российской спецоперации в Украине
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Официальный аккаунт Международного союза биатлонистов (IBU) высказался в связи со специальной военной операцией России в Украине.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» IBU.
«Как и все остальные, мы с недоверием наблюдаем за сегодняшними событиями и страданиями в Украине — стране с большими биатлонными традициями, фан-базой, и наши мысли сейчас со всеми к этому причастными.
В связи с тем, что молодежный и юношеский чемпионаты мира в Солдер-Холлоу продолжаются, а приближаются финальные соревнования Кубка мира, мы продолжаем освещать биатлон. Надеемся, что некоторые фотографии и видео о спорте, который мы все любим, дадут нам хоть немного радости», – говорится в заявлении IBU в инстаграме.
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