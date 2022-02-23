Европейский союз наложил санкции на Вячеслава Фетисова и Антона Шипулина

Европейский союз на официальном сайте объявил о принятии санкций в отношении некоторых депутатов, связанных со спортом, в ответ на решение России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

В список вошли двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, шестикратный призёр чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин, а также многократный чемпион мира по боксу Николай Валуев.

В целом ЕС ввёл санкции против 351 депутата Государственной Думы. Это связано с тем, что 15 февраля они проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Санкции включают в себя замораживание активов, запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, включённым в перечень, запрет на въезд на территорию ЕС или её пересечение транзитом.



Кроме того, санкции распространятся на других депутатов-деятелей спорта: Ирину Роднину, Светлану Журову, Сергея Чепикова, Дмитрия Пирога, Анатолия Карпова и Артура Таймазова. Ограничительных мер избежал Владислав Третьяк, не участвовавший в голосовании.