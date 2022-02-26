Александр Корнев занял пятое место в спринте на юниорском ЧМ по биатлону в США

Россиянин Александр Корнев занял пятое место в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону, который проходит в США. Корнев допустил два промаха на двух огневых рубежах и отстал на 30,1 секунды от безупречно стрелявшего победителя – норвежца Мартина Невланда. Второе место занял финн Отто Инвениус. Третьим стал ещё один норвежец Мартин Ульдаль. Все призёры были точны на стрельбище.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. США

Мужчины. Спринт, 10 км



1. Мартин Невланд (Норвегия) – 24.24,5 (0 промахов).

2. Отто Инвениус (Финляндия) +11,9 (0).

3. Мартин Ульдаль (Норвегия) +20,8 (0).

5. Александр Корнев (Россия) +30,1 (2).

16. Алексей Зубарев (Россия) +1.16,1 (2).

19. Эдуард Имаев (Россия) +1.27,7 (1).

24. Алексей Ковалёв (Россия) +1.44,7 (2).