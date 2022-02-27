Лессер: СБР решил сыграть роль пострадавших и не участвовать в этапах Кубка мира

Немецкий биатлонист Эрик Лессер прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) не участвовать в заключительных соревнованиях сезона, которые пройдут под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Россияне отказались от участия после того, как IBU обязал россиян выступать в нейтральном статусе.
«Мы должны все вместе показывать, каким должен быть мир. Грустно, что в российской организации решили сыграть роль пострадавших и не участвовать в трёх следующих этапах Кубка мира.
Дальше всё не могло продолжаться так, будто ничего не произошло. Но наши действия показали, что мы едины и выступаем за мир», — написал Лессер в своём «инстаграме».
Санкции против российского спорта были введены после того, как Москва начала военную спецоперацию на Донбассе.
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