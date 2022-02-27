Хованцев: белорусские биатлонисты добавят конкуренции и зрелищности чемпионату России
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Бывший главный тренер женской сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением о проведении совместных соревнований между российскими и белорусскими биатлонистами.
«Почему бы действительно не провести соревнование между российскими и белорусскими биатлонистами? Это можно сделать, например, в рамках чемпионата России. В отсутствие Кубка мира это было бы интересно.
Мужской и женский составы белорусской сборной показывают хороший результат и имеют высокий рейтинг на Кубке мира. Они добавят конкуренции и зрелищности чемпионату России», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, ранее сборные России и Беларуси по биатлону отказались от участия в заключительных этапах Кубка мира.
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