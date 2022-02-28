Симон Фуркад приклеил изображение флага России на вакс-кабину на юниорском ЧМ. Фото

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, приклеил изображение флага России на вакс-кабину на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Солджер-Холлоу (США). Об этом сообщила врач команды Айшат Эркенова в своём «инстаграме».

По словам Эркеновой, сперва с вакс-кабины убрали таблички с флагом России. Это произошло после того, как Международный союз биатлонистов принял соответствующее постановление, однако вскоре после этого Симон Фуркад приклеил три полоски, изображающие российский флаг.

«А так нас поддержала Франция в лице Симона Фуркада. Он приклеил наш флаг на одну из вакс! Уважение и любовь!» — написала Эркенова в «сториз» своего «инстаграма».