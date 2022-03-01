Сборные Китая и Южной Кореи не выступят на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону

Сборные Китая и Южной Кореи по биатлону не выступят на оставшихся этапах Кубка мира в сезоне-2021/2022, сообщает издание VG со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

В программе Кубка мира осталось три этапа:

Восьмой, Контиолахти (Финляндия), с 3 по 6 марта.

3.03. Женская эстафета

4.03. Мужская эстафета

5.03. Спринт (женщины, мужчины)

6.03. Гонки преследования (женщины, мужчины).

Девятый, Отепя (Эстония), с 10 по 13 марта.

10.03. Спринт (мужчины)

11.03. Спринт (женщины)

12.03. Масс-старт (мужчины)

12.03. Масс-старт (женщины)

13.03. Смешанная эстафета и сингл-микст.

Десятый, Холменколлен (Норвегия), с 17 по 20 марта

17.03. Спринт (женщины)

18.03. Спринт (мужчины)

19.03. Гонка преследования (женщины, мужчины)

20.03. Масс-старт (женщины, мужчины).

Ранее сезон досрочно завершили команды Украины, Беларуси и России.