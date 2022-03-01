Сборные Китая и Южной Кореи не выступят на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону

Сборные Китая и Южной Кореи по биатлону не выступят на оставшихся этапах Кубка мира в сезоне-2021/2022, сообщает издание VG со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).
В программе Кубка мира осталось три этапа:
Восьмой, Контиолахти (Финляндия), с 3 по 6 марта.
3.03. Женская эстафета
4.03. Мужская эстафета
5.03. Спринт (женщины, мужчины)
6.03. Гонки преследования (женщины, мужчины).
Девятый, Отепя (Эстония), с 10 по 13 марта.
10.03. Спринт (мужчины)
11.03. Спринт (женщины)
12.03. Масс-старт (мужчины)
12.03. Масс-старт (женщины)
13.03. Смешанная эстафета и сингл-микст.
Десятый, Холменколлен (Норвегия), с 17 по 20 марта
17.03. Спринт (женщины)
18.03. Спринт (мужчины)
19.03. Гонка преследования (женщины, мужчины)
20.03. Масс-старт (женщины, мужчины).
Ранее сезон досрочно завершили команды Украины, Беларуси и России.
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