IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований
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Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В заявлении IBU отмечается, что не позднее ближайшего заседания исполкома, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.
Напомним, ранее Международный союз биатлонистов запретил российским и белорусским спортсменам использовать национальную символику на международных стартах и разрешил выступать только в качестве нейтральных участников. После этого сборная России по биатлону снялась с оставшихся этапов сезона-2021/2022 Кубка мира и Кубка IBU.
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