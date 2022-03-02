IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В заявлении IBU отмечается, что не позднее ближайшего заседания исполкома, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов запретил российским и белорусским спортсменам использовать национальную символику на международных стартах и разрешил выступать только в качестве нейтральных участников. После этого сборная России по биатлону снялась с оставшихся этапов сезона-2021/2022 Кубка мира и Кубка IBU.