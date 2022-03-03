Эрик Лессер решил закончить карьеру по завершении сезона-2021/2022

Биатлонист сборной Германии Эрик Лессер объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021/2022 Кубка мира.
«Я в последний раз соберу свою дорожную сумку в качестве действующего спортсмена. Я заканчиваю свою карьеру в биатлоне.
Хочу быть тренером, я решил это много лет назад. Я получу тренерскую лицензию и в какой-то момент стану тренером. Но это случится точно не в следующем сезоне», — приводит слова Лессера издание Merkur.de, ссылаясь на подкаст Biathlon Double Room.
33-летний Эрик Лессер — двукратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лессер, на счету которого 233 очка, занимает 21-е место в общем зачёте. До конца сезона осталось три этапа, ближайший состоится в Контиолахти (Финляндия) на этой неделе.
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