«Потому что я русский». Российский фотограф заявил, что IBU отстранил его от работы

Российский фотограф Евгений Тумашов, сотрудничающий с Международным союзом биатлонистов (IBU), рассказал, что его отстранили от работы из-за его национальности. Тумашов должен был работать на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), который проходит на этой неделе.

«Cо мной разговаривал шеф фотослужбы IBU Кристиан Манцони. Он мне сказал, что в сложившейся ситуации руководство федерации не хочет, чтобы я был их фотографом. Потому что я русский. Именно в такой формулировке. Сказал, что они заботятся о безопасности соревнований и моё присутствие на огневом рубеже в качестве фотографа вызывает некоторые опасения.

Не знаю, почему он так сказал. Может быть, имел в виду, что кто-то захочет в меня выстрелить. Добавил: ради твоей безопасности тебе лучше уехать с этого этапа и из Финляндии.

В Финляндии интересно было наблюдать за людьми, которых я знаю давно. Как резко поменялось их отношение ко мне! Многие, когда меня видели, сразу становились серьёзными и, как мне показалось, чёрствыми. Некоторые даже не здоровались, проходили мимо.

Сказал, что меня отстраняют на время, пока на Украине происходят эти события. Потом всё, может быть, вернётся. Человеческие отношения всё-таки остаются, но в угоду какой-то идее, которая сейчас распространена в Европе и мире, они вот так себя ведут с любым русским», — цитирует фотографа «Советский спорт».