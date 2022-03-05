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Шведская экс-лыжница Нильссон выиграла бронзу в биатлонном спринте на КМ в Контиолахти

Шведская экс-лыжница Нильссон выиграла бронзу в биатлонном спринте на КМ в Контиолахти
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На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами.

Победу одержала немецкая биатлонистка Денизе Херрман, допустившая один промах. Вторую позицию заняла норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, уступившая Херрман 5 секунд и также сделавшая 1 промах. Тройку лучших замкнула олимпийская чемпионка в личном лыжном спринте, бывшая шведская лыжница Стина Нильссон. За два огневых рубежа она промахнулась один раз и уступила Экхофф всего 0,2 секунды. Это первая медаль Стины Нильссон на этапах биатлонного Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти. Финляндия
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Денизе Херрман (Германия) — 20.08,6 (1)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) +5,0 (1)
3. Стина Нильссон (Швеция) +5,2 (1)
4. Ханна Эберг (Швеция) +6,8 (1)
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +15,5 (1)
6. Ванесса Фойгт (Германия) +16,7 (0).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 7.5 км Спринт
05 марта 2022, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Денизе Херрман
Германия
20:08.6
2
Тириль Экхофф
Норвегия
+5.0
3
Стина Нильссон
Швеция
+5.2
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