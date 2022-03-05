Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем мужского спринта на 10 км на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен, тройку лучших замкнул немец Йоханнес Кюн.

Француз преодолел дистанцию за 23 минуты и 21 секунду, избежав промахов. Андерсен, который также точно стрелял, уступил победителю 18,3 секунды. Кюн с одним промахом отстал на 29,7 секунды.

Напомним, российские биатлонисты не участвуют в этапе Кубка мира в Контиолахти. После начала специальной военной операции на Донбассе россиян отстранили от соревнований. Пока неизвестно, когда они смогут вновь выступить на Кубке мира.

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти (Финляндия). Спринт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 23:21.0 (0).

2. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) + 18,3 (0).

3. Йоханнес Кюн (Германия) +29,7 (1).