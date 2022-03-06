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Немка Кебингер выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде

Немка Кебингер выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде
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Немецкая биатлонистка Ханна Кебингер стала победительницей масс-старта на этапе Кубка IBU, который проходит в Ленцерхайде (Австрия). Она преодолела дистанцию за 34 минуты и 2 секунды, допустив всего один промах.

Второе место заняла норвежка Йенни Энодд. Она с двумя промахами уступила победительнице 27,5 секунды. Тройку лучших замкнула Лу Жанмонно из Франции. У неё не было промахов, а отставание составило 37,1 секунды.

Напомним, российские биатлонистки не принимают участия в соревнованиях. Их отстранили после того, как Россия начала военную спецоперацию. Аналогичные санкции были приняты по отношению к белорусским биатлонистам.

Биатлон. Кубок IBU. Ленцерхайде (Австрия). Масс-старт, женщины

1. Ханна Кебингер (Германия) — 34.02,9 (1).
2. Йенни Энодд (Норвегия) + 27,5 (2).
3. Лу Жанмонно (Франция) + 37,1 (0).

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 7, Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Масс-старт-60 12,5 км
06 марта 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Ханна Кебингер
Германия
34:02.9
2
Йенни Энодд
Норвегия
+27.5
3
Лу Жанмонно
Франция
+37.1
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