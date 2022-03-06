Каминский — о сборах национальной команды: план подготовки у каждого индивидуальный

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о планах подготовки национальной команды на недельных сборах в Уфе.
«План подготовки у каждого индивидуальный, потому что все в разном состоянии. Кто-то участвовал в соревнованиях на Олимпиаде, кто-то готовился к Кубку мира и Кубку IBU, а поучаствовать не получилось. Поэтому подход ко всем будет различаться. Как ребята восприняли новость о досрочном завершении международного сезона? Конечно, все огорчены, причём не только этим фактом, но и той ситуацией, которая складывается в мире. Обидно, что нам не дали выступить. Судя по тому, что у норвежцев братья Бё взяли паузу, у нас был шанс побороться за Кубок наций и за глобус в смешанных эстафетах. Почему Даниил Серохвостов не приехал на сбор? Данила сразу после Олимпийских игр уехал на сбор в Ханты-Мансийск с региональной командой и пока будет оставаться там, а на сбор приедет позже», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.
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