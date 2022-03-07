CAS опять перенёс дату заседания по делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что заседание по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой пройдут с 4 по 6 мая 2022 года. Изначально слушания должны были состояться 14-15 октября, затем их перенесли на период с 15 по 17 марта.
О дисквалификации биатлонистов в феврале 2020 года объявил Международный союз биатлонистов (IBU). Завершившие карьеру Слепцова и Устюгов были отстранены на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцову признали виновной в употреблении запрещённого вещества остарина, а Устюгова — в применении оксандролона. Дисквалификация Устюгова грозит сборной России лишением золота в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Вместе с Евгением тогда бежали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.
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