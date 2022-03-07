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Хелена Экхольм раскритиковала шведских биатлонистов за провальную стрельбу

Хелена Экхольм раскритиковала шведских биатлонистов за провальную стрельбу
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Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм раскритиковала соотечественников за провальную стрельбу в гонках преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Отметим, что лидеры женской сборной Швеции Эльвира (9-е место) и Ханна Эберг (18) допустили по 4 и 6 промахов в пасьюте. Что касается мужчин, Себастиан Самуэльссон (24-е место) не закрыл 5 мишеней, столько же промахов допустил Мартин Понсилуома (20).

«Слабейшая шведская стрельба. В таких условиях не должно быть столько промахов. Сегодня большинство стреляли отлично, так что погода здесь точно не виновата. Я не верю, что на это повлияло что-то, кроме нервов. Они не могут держать себя в руках. И они, и я надеялись на гораздо большее. Этот результат просто плачевный», — приводит слова Экхольм Expressen.

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