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Анна Сола досрочно завершила сезон

Анна Сола досрочно завершила сезон
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Биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола досрочно закончила сезон-2021/2022. Об этом сообщается в телеграм-канале «Референт рая».

Сола вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало четвёртое место в гонке преследования. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшим результатом Анны является победа в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Не позднее ближайшего заседания исполкома, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.

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