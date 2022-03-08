Анна Сола досрочно завершила сезон

Биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола досрочно закончила сезон-2021/2022. Об этом сообщается в телеграм-канале «Референт рая».

Сола вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало четвёртое место в гонке преследования. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшим результатом Анны является победа в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Не позднее ближайшего заседания исполкома, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.