«За день до 8 Марта». Динара Алимбекова показала, как убирала снег

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новое фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала, как убирала снег вчера, 7 марта.

«За день до 8 Марта», — подписала она снимок.

Фото: «инстаграм» динары алимбековой

Алимбекова вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало пятое место в индивидуальной гонке. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшим результатом Динары является второе место в масс-старте на этапе в Антхольце (Италия).

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Не позднее ближайшего заседания исполкома, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.

