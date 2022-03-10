Тарьей Бё ответил российской подписчице в «Инстаграме»

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, представитель Норвегии Тарьей Бё ответил подписчице из России, которая отписалась в комментариях к одному из его постов в «Инстаграме». Норвежский спортсмен напомнил, что сегодня, 10 марта, выступит в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония). Подписчица оставила в комментариях несколько эмодзи с изображением фекалий.

«Если это крик о помощи — это для вас», — ответил биатлонист в комментариях и добавил эмодзи с изображением туалетной бумаги.

Фото: «инстаграм» тарьея бё

Тарьей Бё занимает шестое место в общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по биатлону. На счету норвежца 486 очков. У французского биатлониста Кентена Фийона Майе, возглавляющего таблицу, 756 очков.