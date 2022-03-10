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Француженка Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Риднау

Француженка Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Риднау
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В Риднау-валь-Риданна (Италия) на этапе Кубка IBU завершился женский спринт. Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно. Она избежала промахов и преодолела дистанцию за 20 минут 32,4 секунды.

Второй результат показала Элизабет Хёгберг из Швеции. Она уступила победительнице 15,5 секунды, допустив один промах. Тройку лучших замкнула норвежка Каролин Эрдаль. С одним промахом она отстала от Жанмонно на 21,4 секунды.

Напомним, российские биатлонистки были отстранены от соревнований в качестве санкций после начала военной спецоперации Москвы.

Биатлон. Кубок IBU. Спринт, женщины. Риднау-валь-Риданна, Италия

1. Лу Жанмонно (Франция) — 20.32,4 (0).
2. Элизабет Хёгберг (Швеция) + 15,5 (1).
3. Каролин Эрдаль (Норвегия) + 21,4 (1).

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 8, Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины. Спринт 7,5 км
10 марта 2022, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
20:32.4
2
Элизабет Хёгберг
Швеция
+15.5
3
Каролин Эрдаль
Норвегия
+21.4
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