Тренер сборной России Михаил Шашилов признался, что выпил после одной из гонок на КМ
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов признался, что действительно выпил после одной из гонок на Кубке мира, в которой его подопечные показали «неплохой результат». Это случилось в январе 2022 года.
«После одной из гонок, в которой был неплохой результат, — да, было. Единичный случай. Даже великие люди допускали куда более серьёзные ошибки.
Связано ли это с неплохим результатом? Не только. Но какая разница? Кто знает, те всё понимают. Кому нужны домыслы — что бы я ни сказал, это не остановит. Они так и будут говорить что-то за спиной. Никто же не будет обсуждать, как живёт Шашилов, что у него в душе. Осудить — самое простое», — приводит слова Шашилова «Спорт-экспресс».
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