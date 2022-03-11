Тренер сборной России Михаил Шашилов признался, что выпил после одной из гонок на КМ

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов признался, что действительно выпил после одной из гонок на Кубке мира, в которой его подопечные показали «неплохой результат». Это случилось в январе 2022 года.

«После одной из гонок, в которой был неплохой результат, — да, было. Единичный случай. Даже великие люди допускали куда более серьёзные ошибки.

Связано ли это с неплохим результатом? Не только. Но какая разница? Кто знает, те всё понимают. Кому нужны домыслы — что бы я ни сказал, это не остановит. Они так и будут говорить что-то за спиной. Никто же не будет обсуждать, как живёт Шашилов, что у него в душе. Осудить — самое простое», — приводит слова Шашилова «Спорт-экспресс».